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Протесты в Белоруссии после выборов президента

Глава МИД Литвы выразил тревогу в связи с применением силы к протестующим в Белоруссии

В Литве с 10 августа находятся выехавшие из своей страны кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и глава ее избирательного штаба Мария Мороз

НЬЮ-ЙОРК, 12 августа. /ТАСС/. Применение силы в отношении участников акций протеста в Белоруссии вызывает тревогу, считает министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. С такими словами он выступил во вторник в интервью американской телекомпании СNN.

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"Государственные власти приняли решение прибегнуть к насилию против мирных протестующих, что, несомненно, является чрезмерной силой, - указал Линкявичюс. - До настоящего момента они не проявляли агрессию, не били окна, не жгли автомобили. Они определенно лишь желали быть услышанными".

"Неуважение к своему народу, гражданам вызывает тревогу, - подчеркнул глава литовского МИД. - Я не знаю, как будет развиваться эта ситуация, но если это продолжится, я считаю, что должны быть политические последствия со стороны всего международного сообщества <...>". В Литве с 10 августа находятся выехавшие из своей страны кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и глава ее избирательного штаба Мария Мороз.

Теги
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