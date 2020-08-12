Представитель оппозиции призвала белорусов помогать пострадавшим в ходе протестов

"Мы сочувствуем всем пострадавшим и их родственникам. Мы всегда готовы помочь всем, кто в этом нуждается. Сейчас мы хотим сконцентрироваться на взаимопомощи. Мы призываем всех неравнодушных присоединиться к волонтерскому движению и помогать пострадавшим", - сказала Колесникова.

Она призвала власти Белоруссии "не игнорировать волю людей", которые, по ее словам, хотят перемен. "Белорусы, те, кто в форме и те, кто в гражданском. Берегите себя и окружающих. Наши жизни, здоровье, свобода и безопасность - это самое важное", - добавила Колесникова.

Обращение Колесниковой появилось на фоне новостей об отъезде из Белоруссии Светланы Тихановской, которую оппозиция называет победителем состоявшихся 9 августа выборов. Позже в интернете появилось видео, на котором Тихановская призвала своих сторонников не участвовать в акциях протеста. По мнению ее сторонников, решение об отъезде могло быть принято кандидатом под давлением.