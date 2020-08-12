Кандидаты в президенты Белоруссии Дмитриев и Черечень обжаловали результаты выборов

МИНСК, 12 августа. /ТАСС/. Баллотировавшиеся в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев и Сергей Черечень подали в Центризбирком жалобы, в которых просят не признавать результаты состоявшихся 9 августа президентских выборов. Об этом Дмитриев и пресс-секретарь Черечня Виктория Стрелковская сообщили ТАСС в среду.

"Сегодня я подал жалобу, ее планируется рассмотреть в ближайший вторник (19 августа - прим. ТАСС)", - сказал Дмитриев. Стрелковская отметила, что Черечень также подал жалобу в ЦИК "о непризнании результатов выборов".

Ранее кандидат Анна Канопацкая заявила, что готовит жалобу в Центризбирком.