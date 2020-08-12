Госсекретарь США утверждает, что Россия пытается подорвать демократию в Чехии

ПРАГА, 12 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео полагает, что Россия предпринимает попытки подорвать демократию в Чехии и ее безопасность. С таким утверждением он выступил в среду чешском Сенате (верхняя палата парламента).

"Опыт Чехии демонстрирует, с какими угрозами сталкиваются другие народы Европы, - утверждал он. - Россия продолжает попытки подорвать вашу демократию и вашу безопасность, ведет кампанию дезинформации и кибератаки".

"Мы не учли тенденции, которые должны были учитывать гораздо раньше", - продолжал Помпео. "Мы видели смерть авторитарных режимов в 1989 и 1991 годах, - добавил госсекретарь. - Но эта форма правления оставалась, она просто была за горизонтом. И хотя мы надеялись на то, что эти режимы ушли в прошлое, наши надежды оказались преждевременными".

Отношения между РФ и Чехией обострились на фоне демонтажа 3 апреля властями района Прага-6 памятника Маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Позднее, 5 июня, посольство РФ в Праге получило ноту МИД Чехии с уведомлением о высылке из республики двух сотрудников дипломатического представительства. По утверждениям чешской стороны, один из сотрудников посольства РФ намеренно направил контрразведке ложную информацию о планируемом нападении на чешских политиков.

В МИД РФ заявили, что действия Праги получат адекватный ответ и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Москва настроена на налаживание отношений с Прагой, но никогда не будет "закрывать глаза на недружественные проявления". Он выразил сожаление в связи с тем, что "последние месяцы привнесли определенные раздражители" в российско-чешские отношения. При этом представитель Кремля подчеркнул, что Москва сохраняет "заинтересованность в дальнейшем налаживании и поддержании добрых, партнерских и взаимовыгодных отношений с Чешской Республикой", по словам Пескова, "этот принцип распространяется в отношении всех европейских государств".