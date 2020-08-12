Асад заявил, что выборы в парламент Сирии открыли дверь диалогу

ТАСС, 12 августа. Выборы в Народный совет (парламент) Сирии стали шагом вперед в демократическом развитии страны. Об этом, как сообщило агентство SANA, заявил в среду президент республики Башар Асад.

"Мы должны теперь открыть дверь откровенному диалогу после этих выборов", - подчеркнул сирийский лидер, выступая перед участниками первой сессии однопалатного парламента нового созыва, которые собрались во дворце "Каср аш-Шааб".

"Волеизъявление 19 июля проходило в условиях честной борьбы и состоялось, несмотря на пандемию", - сказал Асад. По его словам, выборы укрепили конституционный строй в Сирии.

Как передало агентство, Асад прервал ранее свое начавшееся выступление перед депутатами из-за внезапного падения артериального давления. Речь возобновилась после небольшого перерыва в 18:30 мск. Через 15 минут после начала выступления сирийский лидер снова попросил у депутатов разрешения выйти на одну минуту из зала, чтобы принять лекарство.

Выборы в Народный совет Сирии состоялись 19 июля на многопартийной основе в соответствии с конституцией, утвержденной на референдуме 26 февраля 2012 года. Борьбу за 250 парламентских мест вели 1 656 кандидатов, в том числе 200 женщин.

Победу одержал блок "Национальное единство", получивший большинство депутатских мандатов. Его возглавляет Партия арабского социалистического возрождения, генеральным секретарем которой является Асад. Явка составила 33%, в выборах приняли участие свыше 6 млн граждан.