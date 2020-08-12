Киев подтвердил задержание двух украинских журналистов в Белоруссии

КИЕВ, 12 августа. /ТАСС/. МИД Украины подтвердил задержание в Белоруссии двух журналистов, освещавших прошедшие в республике президентские выборы. Об этом в среду сообщила пресс-служба ведомства.

"12 августа, ориентировочно в 17:00, в Минске задержаны двое граждан Украины - Константин Реутский и Евгений Васильев. Посольство Украины в Беларуси принимает меры по установлению места и условий содержания задержанных украинцев", - говорится в сообщении. Ведомство обещает позже предоставить более подробную информацию.

Ранее в среду портал tut.by со ссылкой на Белорусскую ассоциацию журналистов сообщил о задержании в Минске двух украинских журналистов. По данным портала, журналистов задержали сотрудники ГАИ в районе площади Победы, после чего пропала с ними связь.

В среду глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил ТАСС, что во время президентских выборов в Белоруссии и после них в стране были задержаны около 50 сотрудников местных и иностранных СМИ, в том числе российских.

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев взял под личный контроль вопросы работы представителей белорусских СМИ, а также журналистов иностранных медиа, аккредитованных при МИД. Во время рабочего совещания он отметил, что поручил своим подчиненным не трогать журналистов во время освещения несанкционированных массовых мероприятий.