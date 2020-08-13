Президент Литвы готов к прямым контактам с властями Белоруссии в решении кризиса

ВИЛЬНЮС, 13 августа. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа рассматривает возможность прямых контактов с руководством Белоруссии для поиска решения выхода из кризисной ситуации в соседней стране. Об этом в четверг в эфире национального радио LRT сообщила советник литовского лидера по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите.

"Президент не исключает возможности непосредственных контактов, если для этого будут определенные условия", - сказала она.

Как отметила советник, контакты по дипломатическим каналам тоже работают. "Контакты через посольство, дипломатические контакты являются нормальной устоявшейся практикой, которая обычно действует очень хорошо, но при необходимости возможны и прямые контакты", - утверждала Скайсгирите.

Науседа в среду сообщил, что Литва, Латвия и Польша подготовили план разрешения кризиса в Белоруссии. Он содержит три пункта: отказ властей Белоруссии от применения силы к протестующим по поводу результатов президентских выборов 9 августа, освобождение задержанных и начало диалога с представителями гражданского общества. Подходящей платформой для диалога, по словам Науседы, могло бы быть формирование своего рода национального совета из представителей власти и гражданского общества, целью которого стал бы поиск путей выхода из кризиса. "Пока мы ожидаем ответа [на свои предложения]", - сказала Скайсгирите.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. Тихановская, которую называли его основным конкурентом, заняла второе место, получив 10,09% голосов. Она заявила, что не признает эти результаты, считает себя избранным главой государства, и подала жалобу в Центризбирком. Во вторник Тихановская покинула страну и находится в Литве.