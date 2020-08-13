Киев потребовал освободить задержанных в Белоруссии граждан Украины

КИЕВ, 13 августа. /ТАСС/. Украина потребовала от властей Белоруссии освободить двух задержанных украинских журналистов. Об этом сообщил в четверг офис президента Украины Владимира Зеленского.

"Украина обращается к властям Республики Белоруссия с требованием как можно быстрее освободить незаконно задержанных в Минске украинских правозащитников и журналистов Константина Реуцкого и Евгения Васильева", - говорится в сообщении. По словам главы офиса президента Андрея Ермака, "граждане Украины были задержаны белорусскими сотрудниками правоохранительных органов без каких-либо законных оснований".

"По информации украинской стороны, они не нарушали никаких законов Республики Белоруссия, не принимали участия ни в каких беспорядках или массовых акциях, не имели при себе запрещенных предметов или материалов, - сказал Ермак. - Правозащитники посещали Белоруссию исключительно для получения достоверной информации о том, что там происходит, и для комментирования последних событий в Минске для украинских средств массовой информации".

Глава офиса президента сообщил, что МИД Украины через украинское дипломатическое представительство "активно работает для скорейшего установления и освобождения всех украинских граждан, задержанных во время последних событий". Ермак также подчеркнул, что "Украина чрезвычайно ценит добрососедские отношения с Белоруссией".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее сегодня сообщил, что Украина направила две ноты в адрес Белоруссии с просьбой предоставить данные о задержанных украинцах в период с 9 по 12 августа. По его данным, в настоящее время задержаны трое украинцев - Константин Реуцкий, Евгений Васильев и Оксана Алешина. В нотах также содержатся запросы предоставить информацию о причинах их задержания и местах содержания.