Правящая в Северной Македонии партия получила мандат на формирование кабмина

ЗАГРЕБ, 13 августа. /ТАСС/. Лидер победившей на состоявшихся 15 июля в Северной Македонии досрочных парламентских выборах правящей партии "Социал-демократический союз Македонии" (СДСМ), бывший премьер-министр республики Зоран Заев получил от президента страны Стево Пендаровски мандат на формирование будущего состава правительства. Об этом сообщил в четверг северомакедонский телеканал Sitel.

"В предстоящий в соответствии с конституцией период (20 дней с момента получения мандата - прим. ТАСС) я предложу квалифицированные кадры и качественную программу будущего правительства, что будет способствовать лучшей жизни граждан и приведет к началу переговоров с ЕС [о вступлении в евросообщество]", - приводит телеканал слова Заева.

По словам лидера СДСМ, на данном этапе партия не располагает необходимым 61 местом в парламенте для составления большинства. Однако, как отметил Заев, идут серьезные переговоры с албанской партией "Демократический союз за интеграцию" (ДСИ) во главе с председателем Али Ахмети, которая по итогам выборов получила 15 мандатов. "Я готовлюсь быть премьером в течение четырех лет, но дадим шанс переговорам с крупнейшей партией [албанского политблока] ДСИ, поскольку и насчет этого поста ведется дискуссия, - отметил Заев. - Но, повторюсь, я готовлюсь быть премьером четыре года".

По итогам досрочных выборов в Северной Македонии с небольшим отрывом победу одержала партия СДСМ, которая получила в парламенте 46 мест. Основной оппонент СДСМ - Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия за македонское национальное единство лидера Христиана Мицкоски уступила конкуренту и заняла 44 места. В албанском политблоке лидирующей является партия ДСИ с 15 мандатами.