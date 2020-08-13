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Протесты в Белоруссии после выборов президента
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В Белоруссии остаются задержанными 23 журналиста

По данным Белорусской ассоциации журналистов, всего с 9 августа были задержаны 68 репортеров

ТАСС, 13 августа. 23 журналиста остаются задержанными в Белоруссии по состоянию на 13 августа. Об этом сообщила Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

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По ее данным, всего с 9 августа были задержаны 68 репортеров. Зафиксировано 29 фактов насилия против журналистов. 

Накануне БАЖ информировала о том, что среди задержанных есть представители белорусских средств массовой информации и журналисты ряда других стран, в том числе России и Украины. Некоторые представители СМИ уже отпущены и депортированы из страны.

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БелоруссияУкраинаРоссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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