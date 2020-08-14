Глава МИД Люксембурга назвал "государственным терроризмом" происходящее в Белоруссии

БЕРЛИН, 14 августа. /ТАСС/. ЕС может ввести запрет на въезд в страны сообщества и принять решение о заморозке активов на территории Евросоюза тех, кто несет политическую ответственность за происходящие в Белоруссии события. Об этом заявил в пятницу глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн в эфире радиостанции Deutschlandfunk .

"Я думаю, что то, что происходит в этой стране, является государственным терроризмом", - сказал он. "Что мы сейчас можем сделать - возможны запрет на въезд, заморозка активов тех, кто несет политическую ответственность", - сообщил Ассельборн и заметил, что ЕС должен следить за тем, "чтобы не затронуть гражданское общество" Белоруссии. "Мы обсудим это, но наблюдать и ничего не делать - так не пойдет", - подчеркнул глава МИД.

Одновременно он указал на то, что для принятия решения его должны поддержать все 27 стран ЕС. По информации агентства Reuters, пока против ограничительных мер выступает Венгрия. "Я не могу себе представить, что одна страна Евросоюза скажет, что то, что там происходит, в порядке", - заявил Ассельборн. Отвечая на вопрос, что случится, если Венгрия выступит против введения санкций, он высказал мнение, что "это было бы фатальным сигналом", и напомнил, что Будапешт не в первый раз идет против воли большинства государств - членов ЕС.