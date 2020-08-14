Белорусские пограничники утверждают, что не впустили в страну двух провокаторов из Латвии

МИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Белорусские пограничники отказали во въезде в страну двум гражданам Латвии, считая, что те прибыли для дестабилизации обстановки в Белоруссии. Об этом говорится в сообщении Госпогранкомитета, опубликованном в пятницу на сайте ведомства.

"12 августа во время оформления пассажиров рейса Лондон - Минск пограничники обратили внимание на двух подозрительных граждан Латвии. В итоге разбирательства иностранцев не впустили в страну на основании закона Республики Беларусь "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республики Беларусь", - отмечается в сообщении.

По данным пограничников, "оба иностранца спортивного телосложения привезли с собой более $15 тыс.", кроме того, отмечается, что у одного из них еще была и "татуировка с нацистской свастикой и нанесенной наверху розой ветров". В погранкомитете также проинформировали, что в телефонах иностранцев "было обнаружено Telegram-сообщество из пяти человек - двух латышей и троих украинцев, где участники группы обсуждали покупку военных касок, сумму и вид валюты, которую привезти в Беларусь".