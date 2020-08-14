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Протесты в Белоруссии после выборов президента

В Литве предложили направить в Белоруссию группу депутатов для наблюдения

Спикер Сейма Викторас Пранцкетис отметил, что уже поручено сформировать состав делегации и сформулировать задачи, которые были бы перед ней поставлены

ВИЛЬНЮС, 14 августа. /ТАСС/. Предложение направить в Белоруссию для наблюдения за ситуацией группу депутатов Сейма (парламента) Литвы обсуждается правлением законодательного собрания. С такой инициативой выступили в пятницу депутаты от оппозиционной партии "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы".

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"Предлагаем сформировать делегацию из депутатов Сейма и в ближайшее время организовать визит в Белоруссию для оценки положения с правами человека и политической ситуации", - заявил один из авторов инициативы Жигимантас Павилёнис.

Как отметил спикер Сейма Викторас Пранцкетис, состав делегации и задачи, которые были бы перед ней поставлены, поручено сформулировать парламентским комитетам по внешней политике, национальной безопасности и обороне, а также по правам человека.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. По предварительным данным Центризбиркома, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. Светлана Тихановская, которую называли его основным конкурентом, получила 10,09% голосов. Она заявила, что не признает эти результаты, и подала жалобу в Центризбирком. Во вторник Тихановская покинула страну и находится в Литве.

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