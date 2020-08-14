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"Белтелеком" объявил о перерывах в работе интернета в Минске по ночам с 17 по 31 августа

Перерывы предусматриваются до 30 минут
Офис "Белтелеком" в Минске alenvl/Shutterstock/FOTODOM
Описание
Офис "Белтелеком" в Минске
© alenvl/Shutterstock/FOTODOM

МИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Национальный оператор связи "Белтелеком" оповестил в пятницу жителей Минска о предстоящих перерывах в работе интернета.

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"У абонентов Минска 17-21, 24-28 и 31 августа с 01:00 до 06:00 предусматриваются перерывы до 30 минут в предоставлении услуг широкополосного доступа", - цитирует агентство "Минск-Новости" сообщение Минской городской телефонной сети.

"Белтелеком" также предупредил, что при перерывах телефонной связи у абонентов позвонить в экстренные службы можно с помощью мобильной связи, и принес извинения за причиненные неудобства.

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