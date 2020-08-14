Глава МИД Австрии не согласен с санкциями США против "Северного потока - 2"

ВЕНА, 14 августа. /ТАСС/. Австрия не согласна с позицией США, которые сдерживают строительство газопровода "Северный поток - 2" санкциями. Об этом заявил в пятницу глава МИД Австрии Александер Шалленберг по итогам встречи с госсекретарем США Майклом Помпео в Вене.

"У нас есть некоторые разногласия и разные подходы по некоторым вопросам. Один из них - это проект газопровода "Северный поток - 2". Мы глубоко сожалеем из-за экстерриториальных санкций, которые ввели США. Мы бы лучше предпочли идти по пути двустороннего решения этого вопроса", - сказал Шалленберг на пресс-конференции в Вене.

Министр также выразил надежду, что США и Австрия в дальнейшем будут решать вопросы на основе диалога.