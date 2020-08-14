В ДНР обвинили украинских силовиков в продвижении в Донбассе под прикрытием перемирия

ДОНЕЦК, 14 августа. /ТАСС/. Вооруженные формирования Украины используют дополнительные меры контроля за режимом прекращения огня для продвижения к линии разделения с Донецкой народной республикой (ДНР). Об этом в пятницу сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Согласованный и подписанный с таким трудом пакет дополнительных мер по усилению и контролю за действующим с 21 июля 2019 года бессрочным режимом тишины Украина пытается использовать совсем в других целях, - цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей. - Проведение инженерной разведки в районе населенного пункта Шумы, рытье траншей и запуск беспилотников - только часть осуществляемых ими провокационных действий. Конечная цель - завуалированными методами продвинуть и укрепить свои позиции, что демонстрирует явно не мирные намерения".

В связи с этим Пушилин призвал руководство мониторинговой миссии ОБСЕ и стран - гарантов Минских соглашений использовать все возможные способы влияния на Киев, чтобы пресечь "нарушения украинской армией запрета на наступательные действия".

"Подвергать риску жизни и здоровье наших граждан мы не намерены. Подразделения Народной милиции ДНР полностью соблюдают дополнительные меры по контролю за перемирием, однако в любой момент готовы реагировать в целях защиты населения", - подчеркнул он.

С 27 июля 2020 года в Донбассе действует пакет дополнительных мер контроля за режимом прекращения огня. Украине, ДНР и ЛНР запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие. Также под запретом любые наступательные действия, в том числе стягивание техники к фронту, минирование и дополнительное инженерное оборудование позиций.

Дополнительные меры были согласованы Контактной группой по урегулированию ситуации в Донбассе 22 июля.