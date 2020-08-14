США направят в Вену делегацию наиболее высокого уровня за все время переговоров с Россией

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты направляют в Вену одну из самых серьезных по составу делегаций за все время переговоров с Россией по контролю над вооружениями и ожидают от Москвы такого же подхода. Об этом написал в пятницу на своей странице в Twitter спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

"Направляюсь в Австрию для переговоров по контролю над вооружениями. США направляют одну из делегаций наиболее высокого за все время уровня, в которую будут входить многие генералы, адмиралы и представители министерства обороны, а также министерства энергетики высокого ранга", - заявил он.

"Это показывает, насколько серьезно мы к этому подходим. Ожидаем, что Россия поступит так же, и мы оценим степень их серьезности", - добавил Биллингсли.