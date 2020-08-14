Колонна протестующих рабочих МТЗ подходит к проспекту Независимости

МИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Колонна из нескольких тысяч протестующих работников Минского тракторного завода (МТЗ) подходит к центральной автомагистрали белорусской столицы - проспекту Независимости. Как передает корреспондент ТАСС, по ходу движения в сторону Дома правительства к ним присоединяются другие демонстранты, а также участники акции "цепи солидарности", которые с утра стояли вдоль проспекта.

Ранее на МТЗ, где с утра проходил митинг, для встречи с рабочими прибыл премьер-министр Роман Головченко, однако часть работников потребовала, чтобы тот вышел пообщаться с ними на площадь перед проходной в присутствии прессы. Они требовали отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых выборов. Кроме того, рабочие потребовали "убрать из города военных и освободить всех политзаключенных со снятием всех обвинений".

После того, как премьер отказался общаться с рабочими перед проходной, те колонной направились с его территории в центр Минска. Манифестанты скандируют: "Уходи!" Автомобили сигналят в знак поддержки, люди из окон кричат: "Молодцы!"

Перед колонной протестующих движется автомобиль ГАИ. Силовиков рядом с колонной не замечено.