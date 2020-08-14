Спецтехника силовиков подъехала к площади Независимости в Минске

МИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Спецтехника белорусских силовиков подъехала к площади Независимости в Минске, люди сели на землю, передает корреспондент ТАСС.
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Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн
Демонстранты заявляют, что сидят на площади, чтобы показать мирный характер протеста, но также отмечают, что не намерены расходиться. Часть из них требует пересчета голосов, часть - новых выборов.
Военные на площади по-прежнему стоят в оцеплении здания, ранее они опустили щиты. Силовики общаются с протестующими, просят вести себя спокойно и соблюдать порядок.