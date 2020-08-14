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Совет ЕС принял решение о введении индивидуальных санкций против Белоруссии

Глава МИД Словакии Иван Корчок указал на "консенсус о том, что выборы были сфальсифицированы"

БРЮССЕЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Министры иностранных дел 27 стран - членов Евросоюза приняли в пятницу политическое решение о введении индивидуальных санкций в отношении лиц, "ответственных за насилие в отношении мирных протестующих и фальсификацию выборов" в Белоруссии. Эту информацию подтвердил министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок.

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"[Состоялось] важное обсуждение министров иностранных дел ЕС по Белоруссии, [достигнут] консенсус о том, что выборы были сфальсифицированы. ЕС начинает работать над индивидуальными целевыми мерами против тех, кто несет ответственность за насилие в отношении мирных протестующих и фальсификацию выборов", - написал он в своем Twitter.

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