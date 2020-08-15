Роухани назвал большим успехом провал голосования в ООН по оружейному эмбарго против Ирана

ТЕГЕРАН, 15 августа. /ТАСС/. Провал голосования в Совете Безопасности ООН по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана является крупным успехом Тегерана. Об этом заявил в субботу президент исламской республики Хасан Роухани.

"У нас был большой успех в ООН", - сказал он, комментируя отказ Совбеза голосовать за продление оружейного эмбарго. Президент, выступление которого транслировало государственное телевидение, добавил, что "в первый раз США предложили резолюцию, но только одна маленькая страна проголосовала за нее - Доминиканская Республика".

По его словам, "причина в том, что все заявили о необходимости сохранения ядерной сделки". "Этот день останется в истории борьбы Ирана с империализмом", - отметил Роухани.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что СБ ООН отклонил американскую резолюцию по продлению оружейного эмбарго. Срок действия ограничений на ввоз оружия в республику, согласно условиям ядерной сделки, истекает 18 октября.

В своем проекте резолюции Вашингтон предлагал продлить оружейное эмбарго в отношении Тегерана до тех пор, "пока Совет Безопасности не примет обратное решение". Голосование проходило в письменном режиме из-за ограничений, введенных в штаб-квартире ООН для борьбы с распространением нового коронавируса. Американский документ не был принят, так как большинство стран воздержалось, а Россия и Китай выступили против.