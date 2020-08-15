"Цепи солидарности" вновь появились в разных районах Минска

В спальном районе северо-востока белорусской столицы Уручье несколько десятков женщин стоят вдоль проспекта Независимости с цветами и воздушными шарами, которые являются символами мирного протеста. Еще одна "цепь солидарности" сформировалась на Логойском тракте, люди держат плакаты "Уходи" и другие растяжки с лозунгами. Подобные акции проходят в районе улицы Сурганова, в микрорайоне "Восток", недалеко от Национальной библиотеки. Проезжающие мимо автомобилисты громко сигналят, пешеходы аплодируют. Милиция и ГАИ не препятствуют участникам акции. Очевидцы рассказывают, что аналогичные живые цепи формируются и в других районах белорусской столицы.

Такую акцию ранее после выборов президента проводили белорусские женщины в знак солидарности с протестующими против итогов президентских выборов, которые пострадали от насилия со стороны силовиков. К ним сейчас присоединяются и мужчины.

В Белоруссии акции протеста проходят седьмой день подряд. Демонстранты не согласны с объявленными итогами выборов главы государства, на которых, по данным ЦИК, победу с 80,1% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжаются несколько дней. По информации МВД, задержаны несколько тысяч людей, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.