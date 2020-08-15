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Протесты в Белоруссии после выборов президента

Глава МИД Польши планирует обсудить с Помпео ситуацию в Белоруссии

В числе направлений польской политики в отношении Белоруссии Яцек Чапутович назвал поддержку независимых СМИ

ВАРШАВА, 15 августа. /ТАСС/. Ситуация в Белоруссии станет одной из тем, которые министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович намерен обсудить во время переговоров в субботу с госсекретарем США Майклом Помпео. Об этом сам польский министр сообщил в интервью агентству PAP.

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"Тема ситуации в Белоруссии и возможной реализации совместных с США проектов помощи [республике] будет предметом моих сегодняшних переговоров с госсекретарем США Майклом Помпео", - заявил Чапутович.

"Мы будем стремиться, чтобы совместная с ЕС позиция была как можно более широко поддержана международным сообществом, включая США и Великобританию", - добавил польский министр.

В числе конкретных направлений польской политики в отношении Белоруссии он назвал поддержку независимых СМИ, а также помощь "жертвам жестоких избиений, студентам, отчисленным из учебных заведений, и потерявшим работу из-за политических взглядов гражданам".

Помпео прибыл в субботу в Варшаву, где подписал с министром обороны Польши Мариушем Блащаком соглашение об усилении военного сотрудничества между Польшей и США.

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БелоруссияСШАПольшаПомпео, Майкл (Майк)Протесты в Белоруссии после выборов президента
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