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Протесты в Белоруссии после выборов президента
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Лукашенко заявил, что Белоруссия не хочет стать санитарным кордоном между РФ и Западом

Президент Белоруссии назвал своей единственной целью сохранение независимого государства

МИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в субботу на совещании в Минобороны, что республика не хочет "кого-то санитарить" и становиться кордоном между Россией и западными странами.

"Я это уже проходил после распада Советского Союза, когда была попытка создания Балто-Черноморского региона - санитарной зоны: три балтийских государства, Беларусь, Украина, чтобы отделить Россию от Запада. <...> Но все бы ничего, но мы не хотим быть отхожим местом и кого-то санитарить, быть санитарным кордоном. И мы понимаем, к чему это может привести. Поэтому с президентом России [Владимиром Путиным] договорились о том, что мы будем здесь действовать во взаимодействии", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Лукашенко заявил, что его единственной целью является сохранение независимого государства. 

"У меня нет иных целей в настоящий момент, кроме как сохранить независимое и стабильное государство", - заявил белорусский лидер.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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