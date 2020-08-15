Лукашенко заявил, что Белоруссия не хочет стать санитарным кордоном между РФ и Западом

МИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в субботу на совещании в Минобороны, что республика не хочет "кого-то санитарить" и становиться кордоном между Россией и западными странами.

"Я это уже проходил после распада Советского Союза, когда была попытка создания Балто-Черноморского региона - санитарной зоны: три балтийских государства, Беларусь, Украина, чтобы отделить Россию от Запада. <...> Но все бы ничего, но мы не хотим быть отхожим местом и кого-то санитарить, быть санитарным кордоном. И мы понимаем, к чему это может привести. Поэтому с президентом России [Владимиром Путиным] договорились о том, что мы будем здесь действовать во взаимодействии", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Лукашенко заявил, что его единственной целью является сохранение независимого государства.

"У меня нет иных целей в настоящий момент, кроме как сохранить независимое и стабильное государство", - заявил белорусский лидер.