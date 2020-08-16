США подтвердили готовность к двусторонней сделке по разоружению накануне переговоров с РФ

ТОКИО, 16 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты могут заключить соглашение с Россией в сфере ядерного разоружения в двустороннем формате, но рассчитывают, что затем на его основе будут достигнуты договоренности с Китаем. Об этом заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в интервью японской деловой газете Nikkei, опубликованному в воскресенье в преддверии переговоров между РФ и США в Вене.

"Думаю, что это очень благоразумный подход, в первую очередь потому, что мы смогли бы о чем-то договориться с Россией, что стало бы основой [соглашения], к которому мы хотели бы, чтобы присоединился Китай", - отметил он.

Ранее президент США Дональд Трамп уже заявлял, что Вашингтон сначала намерен провести переговоры с Москвой по контролю над вооружениями, а потом уже США и Россия вместе начнут диалог с Китаем.

В Вене 17-18 августа пройдут переговоры по стратегической стабильности между спецпредставителем президента США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли и заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым. Предыдущие переговоры Рябкова и Биллингсли состоялись 22 июня в столице Австрии. На прошлой неделе американский госсекретарь Майкл Помпео заявил, что Москва и Вашингтон достигли прогресса в переговорах по контролю над вооружениями и что США надеются на новую встречу по этой теме в ближайшем будущем. Он в очередной раз выразил надежду на участие Пекина в этих переговорах.