Мэр Бреста вышел к участникам акции протеста

МИНСК, 16 августа. /ТАСС/. Жители Бреста на встрече с мэром Александром Рогачуком потребовали отставки властей города и руководителей правоохранительных органов, а также освобождения задержанных на акциях протеста. Об этом в воскресенье сообщает сетевое издание tut.by .

Своими возгласами жители города перебили выступление Рогачука, который вышел к митингующим вместе с руководством МВД, следственного комитета и прокуратуры Бреста. В своей речи Рогачук говорил про снятие ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, а также о выполнении требования протестующих о прямом диалоге с представителями исполнительной ветви власти.

В Белоруссии вторую неделю продолжаются митинги, начавшиеся после президентских выборов 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% голосов одержал Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов.