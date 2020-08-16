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Протесты в Белоруссии после выборов президента

Мэр Бреста вышел к участникам акции протеста

Своими возгласами жители города перебили выступление Александра Рогачука, который вышел к митингующим вместе с руководством МВД, следственного комитета и прокуратуры Бреста

МИНСК, 16 августа. /ТАСС/. Жители Бреста на встрече с мэром Александром Рогачуком потребовали отставки властей города и руководителей правоохранительных органов, а также освобождения задержанных на акциях протеста. Об этом в воскресенье сообщает сетевое издание tut.by.

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Своими возгласами жители города перебили выступление Рогачука, который вышел к митингующим вместе с руководством МВД, следственного комитета и прокуратуры Бреста. В своей речи Рогачук говорил про снятие ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, а также о выполнении требования протестующих о прямом диалоге с представителями исполнительной ветви власти.

В Белоруссии вторую неделю продолжаются митинги, начавшиеся после президентских выборов 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% голосов одержал Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов.

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БелоруссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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