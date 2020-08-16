Протестующие собрались у СИЗО в Минске

После многотысячной акции, которая длилась в центре Минска более пяти часов, люди стали расходиться, и часть из них переместилась к СИЗО. Так, у СИЗО №1, где, предположительно, содержится Сергей Тихановский - супруг экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, собрались несколько сотен человек с флагами. Акция прошла спокойно, люди скандировали призывы освободить задержанных, правоохранители не вмешивались. Вскоре протестующие разошлись. У здания КГБ Белоруссии, где во дворе находится СИЗО, остаются несколько десятков человек.

Как передает корреспондент ТАСС, еще одна акция проходит у изолятора временного содержания на улице Окрестина. Здесь разбит волонтерский городок - около десятка палаток, где раздают воду, еду и медикаменты, а также предоставляют свои услуги медики и адвокаты. Сюда же приехала соратница Тихановской Мария Колесникова. Она поблагодарила врачей за помощь пострадавшим в ходе протестов, а также заявила, что перемены в стране необратимы. "Сейчас начинается самая сложная работа. Но мы уже победили, победили страх", - сказала она.

Ранее в некоторых СМИ республики появилась информация со ссылкой на высокопоставленного представителя МВД о том, что в воскресенье могут выйти на свободу все задержанные в ходе протестов. МВД страны эту информацию подтвердить не смогло.