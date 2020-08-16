Трамп заявил, что телеканал Fox News стал "хуже, чем CNN"

ТАСС, 16 августа. Президент США Дональд Трамп выразил в воскресенье мнение, что телеканал Fox News, традиционно симпатизирующий нынешнему главе Белого дома, по выходным стал хуже, чем критически настроенный в его отношении телеканал CNN.

"Fox News стало невозможно смотреть днем по выходным. Он хуже, чем распространяющий ложную информацию CNN. Я настоятельно рекомендую переключиться на One America News Network. Они делают действительно "честную и сбалансированную" работу", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Широко известно, что из числа ведущих американских СМИ именно Fox News симпатизирует Трампу и пользуется расположением в Белом доме. Так, президент США регулярно смотрит именно этот телеканал, поддерживает приятельские отношения с некоторыми его ведущими и чаще всего дает интервью его журналистам. Однако, начиная с декабря 2019 года, лидер многократно негативно отзывался о телекомпании, критикуя как конкретные передачи и сюжеты, так и общую риторику Fox News.

Трамп ранее неоднократно обвинял либеральные СМИ США в том, что они предвзято относятся к нему самому и решениям его администрации. Президент утверждал, что такие телеканалы, как CNN, NBC, ABC, а также несколько печатных изданий, включая The New York Times, публикуют заведомо ложную информацию. Работающих в них журналистов глава Белого дома называл "врагами народа".

В конце января 2018 года, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп подчеркнул, что, только став политиком, он осознал, "насколько ужасной, жестокой, злой и лживой может быть пресса".