Министр информации Белоруссии считает, что продолжение протестов приведет к потере страны

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Министр информации Белоруссии Игорь Луцкий заявил, что продолжение нынешних протестов может привести к потере страны.

"Если все так будет, страну потеряем", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС во время посещения в понедельник офиса агентства в Минске. "Бойцом нужно быть до конца", - добавил Луцкий.

В понедельник министр приехал в государственное информационное агентство БелТА, в котором расположено и представительство ТАСС. Он зашел в офис и поинтересовался условиями работы: "Живы ли еще тассовцы?".