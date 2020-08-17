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Протесты в Белоруссии после выборов президента
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Министр информации Белоруссии считает, что продолжение протестов приведет к потере страны

Игорь Луцкий 17 августа посетил офис ТАСС в Минске

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Министр информации Белоруссии Игорь Луцкий заявил, что продолжение нынешних протестов может привести к потере страны.

"Если все так будет, страну потеряем", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС во время посещения в понедельник офиса агентства в Минске. "Бойцом нужно быть до конца", - добавил Луцкий.

В понедельник министр приехал в государственное информационное агентство БелТА, в котором расположено и представительство ТАСС. Он зашел в офис и поинтересовался условиями работы: "Живы ли еще тассовцы?".

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БелоруссияРоссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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