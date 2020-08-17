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Протесты в Белоруссии после выборов президента
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Белорусская оппозиция заявила в прокуратуру о фактах применения силы против протестующих

Ранее сообщалось, что оппозиция намерена в понедельник подать заявление о возбуждении уголовного дела против правоохранительных органов по фактам проявления жестокости

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Белорусская оппозиция потребовала от генпрокуратуры начать проверку по факту смертей протестующих и применения силы правоохранительными органами.

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"Только что подали заявление в генпрокуратуру республики с требованием провести проверки по фактам смерти мирных протестующих и применения физического насилия", - сообщил ТАСС юрист объединенного штаба белорусской оппозиции Илья Салей от имени соратницы экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Марии Колесниковой.

16 августа Колесникова на митинге оппозиции в столице у стелы "Минск - город-герой", где собрались тысячи противников действующей власти, заявила, что оппозиция намерена в понедельник подать заявление о возбуждении уголовного дела против правоохранительных органов по фактам проявления жестокости при разгоне акций протестов.

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БелоруссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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