Белорусская оппозиция опубликовала состав Координационного совета по передаче власти

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Белорусская оппозиция опубликовала в понедельник предварительный состав так называемого Координационного совета по передаче власти. Его представила на странице в Facebook доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.

На данный момент в списке значатся 36 человек. Среди них - лауреат Нобелевский премии по литературе Светлана Алексиевич, председатель правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий, представители избирательных штабов Светланы Тихановской и Виктора Бабарико, а также ряд журналистов, бизнесменов и общественных деятелей Белоруссии. По свидетельству Ковальковой, список не окончательный и будет еще расширяться.

В субботу юрист объединенного штаба Тихановской Максим Знак сообщил о том, что оппозиция приступает к формированию Координационного совета для трансфера власти в стране. "Мы начали прием заявок с целью включить в состав совета наиболее уважаемых в Белоруссии людей, - сказал он. - Поступило уже более 100 таких заявлений. За выходные дни предложения будут обработаны, и в понедельник мы планируем принять коллегиальное решение".

По его словам, совет не ставит перед собой политических целей. "Мы только обсуждаем создание безопасных условий для трансфера власти, хотим наметить процесс того, что белорусское общество хочет. Оно это показало".

В Белоруссии более недели продолжаются акции протеста. Демонстранты не согласны с объявленными официальными итогами выборов главы государства 9 августа, на которых, по данным ЦИК, победу с 80,1% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,1% заняла Светлана Тихановская.

Оппозиция заявляет, что она не признает результаты и считает Тихановскую избранным президентом на переходный до новых выборов период.