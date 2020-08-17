Лидеры 27 стран ЕС обсудят, как реагировать на ситуацию в Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Главы государств и правительств Евросоюза на экстренном саммите 19 августа обсудят, как реагировать на ситуацию в Белоруссии. Об этом говорится в письме главы Евросовета Шарля Мишеля лидерам стран сообщества, распространенном в Брюсселе.

"Народ Белоруссии имеет право сам определять свое будущее. Для этого необходимо прекратить насилие и начать мирный и всесторонний диалог. Руководство Белоруссии должно учитывать волю народа. Не должно быть никакого внешнего вмешательства. Исходя из этих принципов, мы обсудим, как лучше всего реагировать на складывающуюся ситуацию в Белоруссии", - отмечается в письме.

По словам Мишеля, происходящее в Белоруссии неприемлемо. "Выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми. Последующее насилие в отношении мирных демонстрантов было шокирующим и должно быть осуждено. Виновные должны быть привлечены к ответственности. ЕС начал работу над санкциями", - добавил он.

Ранее в понедельник глава Евросовета Шарль Мишель объявил о решении созвать на 19 августа экстренный саммит в формате видеоконференции для обсуждения ситуации в Белоруссии.

14 августа ЕС провел заседание по Белоруссии на уровне глав МИД стран сообщества. По его итогам Евросоюз заявил, что не принимает результаты выборов в Белоруссии и начинает работу над введением новых санкций в отношении Минска.

В Белоруссии, где 9 августа прошли выборы президента, более недели проходят массовые акции протеста несогласных с итогами голосования. В первые дни эти акции сопровождались столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов. По информации МВД, были задержаны более 6 тыс. человек, пострадали несколько десятков стражей порядка и протестующих. По данным ЦИК, победу с 80,10% одержал Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником. 16 августа в Минске прошла наиболее многочисленная акция противников президента Лукашенко.