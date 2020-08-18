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ЕС уже начал разработку нового санкционного списка руководства Белоруссии

Ранее министры иностранных дел 27 стран ЕС решили начать разработку черного списка представителей руководства Белоруссии, ответственных за "полицейское насилие и за фальсификацию результатов выборов 9 августа"

БРЮССЕЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Внешнеполитическая служба ЕС уже начала разработку санкционного списка руководства Белоруссии. Об этом заявила во вторник представитель дипломатии Евросоюза Набила Массрали.

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"Я могу подтвердить, что подготовка санкционного списка уже началась. Я пока не могу сказать, когда она завершится. После этого список должен быть утвержден Советом ЕС", - заявила она. Массрали также подчеркнула, что санкции будут приняты "в рамках существующего санкционного режима в отношении Белоруссии, который действует до 28 февраля 2021 года и включает запрет на поставки оружия в эту страну, а также черный список из четырех человек, связанных с исчезновениями оппозиционных деятелей и журналистов".

14 августа министры иностранных дел 27 стран ЕС провели видеоконференцию, на которой приняли решение начать разработку черного списка представителей руководства Белоруссии, ответственных за "полицейское насилие и за фальсификацию результатов выборов 9 августа". Всем фигурантам списка будет запрещен въезд на территорию ЕС, и их банковские активы в Евросоюзе подлежат заморозке.

Основные санкции ЕС против нарушений прав человека в Белоруссии действовали с 2003 года и были отменены в несколько этапов в 2015-2016 годах.

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