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Госдеп допустил возможность встречи Трампа и Путина в случае договоренностей в Вене

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли допустил возможность встречи президентов США Дональда Трампа и РФ Владимира Путина в случае достижения договоренностей на консультациях в Вене. С таким заявлением он выступил во вторник на телефонном брифинге для журналистов.

"Два президента, я полагаю, захотели бы встретится друг с другом, если у нас будет хорошая сделка", - сказал он.

В Госдепартаменте США при этом с осторожным оптимизмом заявляют о прогрессе на консультациях с РФ по стратегической стабильности.

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