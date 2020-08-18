Источник: СБ ООН 18 августа обсудит в закрытом режиме ситуацию в Белоруссии

ООН, 18 августа. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН во вторник обсудит в закрытом режиме ситуацию в Белоруссии по инициативе США и Эстонии. Об этом сообщил ТАСС источник в организации.

"Консультации пройдут в закрытом режиме сразу после запланированного ранее обсуждения ситуации в Йемене (ориентировочно после 19:00 мск)", - сказал он. Собеседник ТАСС уточнил, что с инициативой обсуждения выступили США и Эстония.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов.

Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжаются несколько дней, по информации МВД, были задержаны несколько тысяч людей, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.