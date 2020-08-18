Представитель оппозиции не исключил внешнего посредничества в урегулировании в Белоруссии

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Внешнее посредничество для урегулирования кризиса в Белоруссии может быть путем к разрешению кризиса, если диалог с властью не удастся организовать внутри страны. Об этом заявил во вторник, отвечая на вопрос ТАСС, член Координационного совета оппозиции Павел Латушко.

"Если бы власть согласилась, что нет необходимости во внешнем посредничестве, то, безусловно, можно разрешить сложившуюся ситуацию внутри страны, - сказал он. - Главное, чтобы сегодняшняя власть согласилась начать диалог".

Латушко добавил, что изложением переговорных позиций власти можно считать заявления президента Александра Лукашенко в понедельник о необходимости принятия новой конституции. "Но если власть не соглашается, то тогда, наверное, внешнее посредничество будет необходимо", - добавил он.