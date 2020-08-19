СК Белоруссии проводит проверку после смертельного ранения участника акции протеста

МИНСК, 19 августа. /ТАСС/. Следственный комитет Белоруссии выясняет обстоятельства смертельного ранения мужчины в ходе акции протеста в Бресте. Об этом в среду сообщила пресс-служба СК Белоруссии в своем Telegram-канале.

"По данным следствия, 11 августа в Бресте двое мужчин совершили нападение на лиц, выполнявших задачи по охране общественного порядка при проведении несанкционированного массового мероприятия. Во время нападения мужчины наносили удары, использовав металлическую трубу, а также предприняли попытку завладения огнестрельным оружием, что подтверждается имеющимися у следствия материалами", - сказано в сообщении.

Предварительно установлено, что один из правоохранителей, "воспринимая действия подозреваемых как реальную угрозу жизни и здоровью и пресекая попытки завладеть табельным оружием, применил в отношении нападавшего оружие, выстрелив в направлении плеча", однако из-за активного сопротивления мужчины непреднамеренно ранил его в голову.

"Следователями будет дана окончательная правовая оценка действиям нападавших, а также правомерности применения оружия лицом, на которое возложены функции по охране общественного порядка", - говорится в сообщении.

Суть дела

Ранее в среду Минздрав Белоруссии подтвердил смерть жителя Бреста Геннадия Шутова, пострадавшего в ходе акций протеста. Родственники мужчины рассказали порталу tut.by, что общались с очевидцами, участниками акции протеста в Бресте и те сообщили, что Шутов не дрался и не конфликтовал, просто шел вместе с другими участниками акции. Выстрел, который он получил в голову, как считают люди, с которыми говорили родные, сделан был с крыши здания. По словам дочери Шутова, у ее отца огнестрельная травма, "повреждения мозга тяжелые и обширные".