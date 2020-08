Болтон заявил, что Трамп считал Украину частью России

"У нас очень часто были такие разговоры, я даже не могу сосчитать, сколько раз мне приходилось ему объяснять, почему Корейский полуостров был разделен в 1945 году после Второй мировой войны, а также почему там были размещены американские войска. Я думаю, что частично у него была такая же проблема, когда речь шла об Украине. Он считал, что это в принципе тоже часть России", - рассказал Болтон, отвечая на вопрос, насколько часто ему приходилось объяснять Трампу внешнеполитические аспекты.

Ранее Болтон представил в своей книге "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir) подробности процесса формирования политики в Белом доме на протяжении полутора лет. Болтон рассказал в ней, какие факторы влияли на формирование внешней политики администрации Трампа и на его отношения с лидерами других стран. На этой неделе планируется выпуск книги в переводе на немецкий язык.