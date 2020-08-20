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США не будут требовать казни для двух британских палачей ИГ в случае их выдачи

Глава Минюста США Уильям Барр также попросил Великобританию предоставить материалы по делу террористов

ТАСС, 20 августа. Соединенные Штаты не будут добиваться смертной казни для двух особо опасных палачей ИГ (группировка запрещена в РФ) из Великобритании в случае, если судебный процесс над ними будет проходить в США. Такое заявление министр юстиции и генеральный прокурор страны Уильям Барр сделал в письме министру внутренних дел Соединенного Королевства Прити Пател.

Речь идет об Александе Коти и аш-Шафи Эльшейхе, входивших в квартет террористов ИГ под названием Beatles. Ему приписывают расправы над 27 пленниками, в том числе над американскими журналистами Джеймсом Фоули и Стивеном Сотлоффом. Отряд получил свое название из-за британского акцента его участников. Как отметил глава Минюста США, сейчас террористы содержатся под охраной американских военных в неустановленном месте за пределами государства.

"От имени Министерства юстиции США я пишу с целью заверить, что, если Великобритания удовлетворит нашу просьбу о взаимной правовой помощи, Соединенные Штаты не будут добиваться смертной казни в любом судебном процессе в отношении Александа Коти <...> и аш-Шафи Эльшейха. <...> Однако у нас мало времени. Дальнейшая задержка невозможна, если процесс над Коти и Эльшейхом будет проходить в США", - говорится в письме Барра, которое публикует портал Defense One. Отмечается, что в случае вынесения в суде смертного приговора он не будет приведен в исполнение.

Глава Минюста также попросил Великобританию предоставить материалы по делу террористов, подчеркнув, что королевство обещало сделать это еще в 2018 году. Если этот вопрос не будет решен до 15 октября текущего года, США передадут Коти и Эльшейха Ираку "для осуществления правосудия в рамках иракской судебной системы".

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СШАВеликобритания
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