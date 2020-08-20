США не будут требовать казни для двух британских палачей ИГ в случае их выдачи

ТАСС, 20 августа. Соединенные Штаты не будут добиваться смертной казни для двух особо опасных палачей ИГ (группировка запрещена в РФ) из Великобритании в случае, если судебный процесс над ними будет проходить в США. Такое заявление министр юстиции и генеральный прокурор страны Уильям Барр сделал в письме министру внутренних дел Соединенного Королевства Прити Пател.

Речь идет об Александе Коти и аш-Шафи Эльшейхе, входивших в квартет террористов ИГ под названием Beatles. Ему приписывают расправы над 27 пленниками, в том числе над американскими журналистами Джеймсом Фоули и Стивеном Сотлоффом. Отряд получил свое название из-за британского акцента его участников. Как отметил глава Минюста США, сейчас террористы содержатся под охраной американских военных в неустановленном месте за пределами государства.

"От имени Министерства юстиции США я пишу с целью заверить, что, если Великобритания удовлетворит нашу просьбу о взаимной правовой помощи, Соединенные Штаты не будут добиваться смертной казни в любом судебном процессе в отношении Александа Коти <...> и аш-Шафи Эльшейха. <...> Однако у нас мало времени. Дальнейшая задержка невозможна, если процесс над Коти и Эльшейхом будет проходить в США", - говорится в письме Барра, которое публикует портал Defense One. Отмечается, что в случае вынесения в суде смертного приговора он не будет приведен в исполнение.

Глава Минюста также попросил Великобританию предоставить материалы по делу террористов, подчеркнув, что королевство обещало сделать это еще в 2018 году. Если этот вопрос не будет решен до 15 октября текущего года, США передадут Коти и Эльшейха Ираку "для осуществления правосудия в рамках иракской судебной системы".