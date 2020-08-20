NBC: в Милуоки во время съезда демократов прибыла группа байкеров для поддержки Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. /ТАСС/. Группа байкеров прибыла в Милуоки (штат Висконсин), где проходит предвыборный съезд демократов, чтобы поддержать действующего президента США - республиканца Дональда Трампа. Об этом сообщил в среду местный филиал телеканала NBC.

Как он отмечает, мотоциклисты приехали по большей части из соседних городов и штатов. Они, в частности, собирались в течение дня у края зоны безопасности вокруг места проведения съезда. Большинство его участников из-за пандемии нового коронавируса выступают в виртуальном режиме.

Многие байкеры прибыли в Милуоки с флагами и плакатами. Они выступили в поддержку Трампа, который на ноябрьских выборах будет добиваться переизбрания на второй срок.

На сайте объединения "Байкеры за Трампа" отмечается, что оно было основано в 2015 году. В него входят "патриотически настроенные граждане, которые поддерживают повестку президента Трампа и гражданские свободы в Америке". Цель группы состоит в проведении акций и "информировании избирателей о проблемах, с которыми сталкивается Америка".

Основатель объединения Крис Кокс в интервью телеканалу Fox News в среду заверил, что мотоциклисты не намерены нарушать общественный порядок. Он отметил, что среди них есть экс-сотрудники полиции и бывшие военнослужащие.

Национальный съезд Демократической партии США будет проходить до 20 августа. Делегаты уже утвердили своим кандидатом в президенты страны на ноябрьских выборах Джозефа Байдена. Кроме того, демократы планируют обсудить широкий круг вопросов, включая пандемию, положение дел в экономике, проблемы массовой безработицы и расового неравенства, а также утвердить сенатора от штата Калифорния Камалу Харрис кандидатом на пост вице-президента.