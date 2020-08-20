Мэр Милуоки готов вновь принять в 2024 году партийный съезд

НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. /ТАСС/. Мэр города Милуоки (штат Висконсин), который служит виртуальным хабом для Национального съезда Демократической партии США, рассчитывает на то, что этот город вновь будет избран для проведения следующего съезда демократов в 2024 году.

"Через четыре года мы, конечно же, оставим сиять для демократов огни нашего города, - привела в среду слова мэра Тома Баррета телекомпания Fox6. - И, не обижая наших друзей-демократов могу сказать, что это относится также и к республиканцам".

Как сообщил телеканалу главный управляющий оргкомитета съезда демократов Джо Соломонис, обсуждение этого вопроса уже началось. "Есть много людей, кто говорит о возможности проведения съезда в Милуоки в 2024 году, - отметил он. - Если вы спросите меня, должен ли съезд проводиться в Милуоки, то я отвечу утвердительно". При этом он уточнил, что вопрос о месте проведения следующего съезда "будут принимать новые люди в руководстве партии". Он воздержался от прогнозов по поводу того, будет ли следующий съезд полностью или частично проходить в виртуальном формате.

Город Милуоки с населением 590 тыс. человек на берегу озера Мичиган, название которого означает на языке индейцев-алгонкинов "красивое место", был избран местом проведения съезда демократов в марте прошлого года. Первоначально съезд планировался на 13-16 июля, однако пандемия коронавируса в США заставила оргкомитет внести коррективы: мероприятие, на котором первоначально ожидалось до 50 тыс. человек, перенесли на середину августа и полностью перевели в виртуальный формат. Изменилось и место проведения: вместо первоначально выбранного конференц-центра Fiserv Forum "виртуальным хабом" съезда стал меньший по размерам Wisconsin Center, где для 300 человек, обеспечивающих работу форума, ввели жесткие санитарные меры: они обязаны постоянно использовать средства защиты и ежедневно сдавать тесты на коронавирус.