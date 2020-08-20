Стивен Фрай записал видеообращение в поддержку протестующих в Белоруссии

ЛОНДОН, 20 августа. /ТАСС/. Британский актер и писатель Стивен Фрай выступил в поддержку протестующих в Белоруссии и призвал правительство Соединенного Королевства ввести санкции против белорусских должностных лиц. Видеообращение Фрая было опубликовано в четверг в Twitter.

"Я призываю британское правительство действовать без промедления и ввести против тех, кто несет ответственность за насилие, репрессии и фальсификацию итогов выборов, те же санкции, которые сейчас вырабатывает Евросоюз", - сказал Фрай, добавив, что "поддерживает Белоруссию и стремление ее народа к демократическим переменам".