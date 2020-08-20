Кравчук просит Раду проверить закон о местных выборах на соответствие минским соглашениям

ЛУГАНСК, 20 августа. /ТАСС/. Глава украинской делегации в контактной группе Леонид Кравчук направил в Верховную раду письменное обращение, в котором запросил проверку постановления парламента о местных выборах на соответствие минским соглашениям. Об этом в четверг сообщил представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.

"Кравчук прислал исправленную версию письма в Раду. После соответствующих комментариев участников переговоров в офисе президента Украины, видимо, одумались, и Кравчук подписал и направил в секретариат ОБСЕ более корректную версию письма, где запрашивает проверку соответствия постановления о местных выборах также комплексу мер по выполнению минских соглашений. Соответствующий экземпляр письма получили в МИД ЛНР", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.

Представитель ЛНР подчеркнул, что изначально в ходе заседания контактной группы Кравчук зачитал текст письма, в котором он просил Раду рассмотреть соответствие постановления о местных выборах только закону об особом статусе Донбасса, что, по мнению Мирошника, "выглядело абсолютной манипуляцией, поскольку постановление Рады противоречит не закону, а самому комплексу мер по выполнению минских соглашений".

В четвертом пункте постановления Верховной рады о проведении на Украине 25 октября местных выборов в качестве условий их организации отмечаются предварительная передача Киеву контроля над совместным участком границы с РФ, вывод всех "незаконных вооруженных формирований" и техники, под которыми имеются в виду силы Народной милиции ДНР и ЛНР, восстановление в регионе "конституционного строя и правопорядка" в соответствии с нынешними законами Украины. Все эти требования прямо противоречат минским соглашениям, которые предполагают предоставление региону особого статуса и проведение там выборов на условиях, согласованных непосредственно с представителями Донбасса. Только после проведения в регионе голосования и вступления в силу особого статуса Донбасса на постоянной основе, как указано в минских соглашениях, Украина должна получить контроль над границей.