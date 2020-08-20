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Кризис в Белоруссии

Митинг оппозиции на площади Независимости в Минске завершился мирно

Митингующие подтвердили, что готовы и в последующие дни продолжать протестные акции

МИНСК, 20 августа. /ТАСС/. Очередной митинг оппозиции в Минске, собравший в четверг на площади Независимости свыше 2 тыс. человек, завершился мирно.

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Как передает корреспондент ТАСС, в районе площади во время выступлений ораторов курсировала автоколонна сторонников президента Александра Лукашенко. Обе стороны порой пересвистывались и кричали свои лозунги.

У входа на площадь еще перед началом протестного митинга появился стенд с надписью "За Беларусь" на фоне государственного флага. Люди отодвинуть его не пытались.

На площадь также пришло небольшое число представителей группы поддержки Лукашенко с государственными флагами, диалог с отдельными протестующими был, но каждый стоял на своем: одни говорили о целостности страны, другие о недопустимости насилия.

Митингующие подтвердили, что готовы и в последующие дни продолжать протестные акции.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияКризис в Белоруссии
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