Трамп вновь подчеркнул, что у него хорошие отношения с Ким Чен Ыном

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в очередной раз подчеркнул, что поддерживает хорошие отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"У нас хорошие отношения с ним, у меня с ним хорошие отношения. Когда я об этом говорю, меня спрашивают, не ужасно ли это. Нет, это не ужасно, это замечательно", - сказал американский лидер, выступая перед сторонниками в штате Пенсильвания. Трансляцию выступления вели американские новостные телекомпании.

Трамп также в очередной раз утверждал, что, если бы не стал президентом, между США и КНДР началась война, в результате которой погибли бы миллионы людей.

Первый в истории саммит США и КНДР состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. Тогда лидер народно-демократической республики Ким Чен Ын и Трамп подписали итоговую совместную декларацию. Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Однако второй саммит КНДР и США в Ханое закончился безрезультатно. Лидеры двух государств провели также короткую встречу в пограничном пункте Пханмунджом на границе Республики Корея и КНДР 30 июня 2019 года и договорились возобновить переговоры на рабочем уровне, но последующая встреча рабочих групп в Стокгольме не принесла результатов.