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Трамп вновь назвал Путина и Си Цзиньпина гроссмейстерами в политике

Американский лидер при этом заметил, что бывший вице-президент США Джозеф Байден в случае победы на президентских выборах не сможет работать с ними на равных

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп вновь назвал российского президента Владимира Путина, а также председателя КНР Си Цзиньпина гроссмейстерами в политике, выразив мнение, что бывший вице-президент США Джозеф Байден в случае победы на президентских выборах не сможет работать с ними на равных.

"Когда вы имеете дело с Си Цзиньпином, что я делаю постоянно, с президентом Путиным, это как гроссмейстеры, и если ты не отличный гроссмейстер, у тебя будут проблемы", - сказал американский лидер в четверг в эфире телекомпании Fox News.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАСи ЦзиньпинТрамп, Дональд
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