В Грузии заявили, что не собираются восстанавливать дипотношения с Россией

ТБИЛИСИ, 21 августа. /ТАСС/. Грузия не собирается восстанавливать прерванные дипломатические отношения с Россией, так как РФ признает Абхазию и Южную Осетию независимыми странами. Об этом в четверг сообщил ТАСС спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе.

"Хочу напомнить, что дипломатические отношения были прерваны по решению грузинского руководства в 2008 году", - сказал Абашидзе. "Пока Россия продолжает признавать независимость этих двух территорий (Абхазии и Южной Осетии - прим. ТАСС), вопрос восстановления дипотношений не может быть на повестке дня", - заявил он.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в опубликованном в четверг интервью газете "Труд", касаясь темы отсутствия дипломатических отношений между Грузией и Россией, заявил, что их разрыв был инициативой Тбилиси и стал результатом предпринятой правительством экс-президента Михаила Саакашвили "югоосетинской авантюры". Он отметил, что в России неизменно выступают за взаимовыгодные и дружественные отношения с Грузией.

Абхазия и Южная Осетия объявили о независимости от Грузии после вооруженного конфликта в августе 2008 года. Тбилиси не признает этот статус. РФ признала независимость республик и неоднократно заявляла, что это решение не подлежит пересмотру. В ответ Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией. Прямой диалог между двумя государствами поддерживают Абашидзе и член Совета Федерации Григорий Карасин.