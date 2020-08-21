Маас обсудит 24 августа в Киеве дальнейшие шаги в нормандском формате

БЕРЛИН, 21 августа. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас посетит 24 августа с однодневным визитом Киев, где у него запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба внешнеполитического ведомства Германии.

"Темами [переговоров] будут, помимо всего прочего, дальнейшие шаги в нормандском формате по урегулированию конфликта на востоке Украины и программа реформ украинского правительства", - отметили в МИД ФРГ. Там напомнили, что визит состоится в отмечаемый 24 августа на Украине День независимости страны.

По прибытии Маас встретится с Кулебой, после переговоров запланирована совместная пресс-конференция. Затем состоятся встречи с Зеленским и Шмыгалем. Вечером глава МИД ФРГ вернется в Берлин.

Ранее назначенный Киевом представитель Донецка в Контактной группе Сергей Гармаш сообщил, что 28 августа может состояться встреча политических советников глав стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что такая встреча готовится, однако не смог подтвердить, что она пройдет именно в этот день.

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря прошлого года. Предполагалось, что следующая встреча состоится через четыре месяца. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.