Митинг оппозиции на площади Независимости в Минске завершился мирно

МИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Протестующие расходятся с площади Независимости в Минске после прошедшего в пятницу очередного митинга, которые на протяжении недели проходят на этом месте ежедневно по вечерам.

Как сообщает корреспондент ТАСС, митинг собрал в момент своего пика несколько тысяч человек. Многие пришли с бело-красно-белыми флагами и плакатами с антиправительственными лозунгами, скандировали требования к президенту уйти в отставку. Особенностью акции в пятницу стало то, что многие пришли на площадь Независимости с улицы Немига, где с 18:00 выстраивались цепи солидарности. Предполагалось, что эти цепи протянутся с урочища Куропаты на северной окраине белорусской столицы до Центра изоляции правонарушителей (ЦИП) на улице Окрестина, однако осуществить этот план не совсем удалось. Довольно протяженные цепи выстроились у Куропат, в центе города и на подходах к изолятору на проспекте Дзержинского, но между отдельными участками были разрывы в сотни метров, а за пределами центра - в километры. Общая дистанция между этими двумя точками составляет примерно 15 километров.

Милиция не препятствовала ни выстраиванию цепей, ни митингу на площади Независимости. Значительного присутствия сил правопорядка в районе проведения протестных акций не было.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты волеизъявления. Сразу после подведения первых итогов голосования в республике начались массовые акции протеста.