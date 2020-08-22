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Лукашенко призвал религиозных деятелей воздержаться от политической деятельности в храмах

МИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал религиозных деятелей воздержаться от политической деятельности в храмах, где, по его мнению, люди должны просто молиться.

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"Меня удивляет позиция наших конфессий. Дорогие мои священнослужители, остепенитесь и займитесь своим делом. В храмы люди должны приходить молиться. Церкви, костелы должны быть вне политики", - заявил в субботу Лукашенко на митинге своих сторонников в Гродно.

Теги
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